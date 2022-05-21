Войска РФ обстреляли Сумскую область из артиллерии

В субботу утром, 21 мая, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Сумскую область. Досталось Эсманской общине Шосткинского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкого в Telegram.
"Утро у нас снова началось не с кофе: почти в 8 утра русские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Приходы - по Эсманской общине Шосткинского района", - написал он.
По словам Живицкого, потерь среди населения нет.
Накануне российские войска обстреляли со своей территории приграничье Черниговской и Сумской областей.
Кроме того, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Шосткинского района Сумской области.
Также подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.
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