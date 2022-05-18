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Россияне снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей

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Украина, Среда 18 мая 2022 19:05
Россияне снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогрес, Черниговской и Сумской областей соответственно. На границе россияне ведут разведку и пополняют свои позиции боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района.

"Встретили мы огонь как положено. К сожалению, пострадала природа возле Середино-Буды", - написал Живицкий.

По данным Генштаба, враг продолжает оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник проводил воздушную разведку с применением БпЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения.

По имеющейся информации, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.

Напомним, пытаясь прорваться в Сумской области, российские войска не только проверяют обороноспособность ВСУ, но и укрепляют свою границу, страхуя себя в случае возможного наступления.

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