Россияне снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей

Подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогрес, Черниговской и Сумской областей соответственно. На границе россияне ведут разведку и пополняют свои позиции боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района.

"Встретили мы огонь как положено. К сожалению, пострадала природа возле Середино-Буды", - написал Живицкий.

По данным Генштаба, враг продолжает оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник проводил воздушную разведку с применением БпЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения.

По имеющейся информации, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.