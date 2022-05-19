РФ продолжает обстреливать Сумскую область. Под ударом - Шосткинский район
Провокации на государственной границе в Сумской области не прекращаются. Россияне вновь обстреляли населенные пункты Шосткинского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Враг обстрелял из артиллерии и минометов пограничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.
На Северском направлении противник продолжает оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
"С целью уточнения положения наших подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг вел воздушную разведку с помощью БпЛА", - сообщают в Генштабе.
Напомним, российские военные обстреливали населенные пункты Сумской области вдоль всей границы региона с РФ. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
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