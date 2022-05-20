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Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов, - ГПСУ

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Черниговская и Сумская область, Пятница 20 мая 2022 13:31
Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов, - ГПСУ Фото: Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в очередной раз обстреляли со своей территории приграничье Черниговской и Сумской областей. Враг восемь раз открывал огонь из 120-миллиметровых минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.

"Враг продолжает обстрелы пограничья Черниговщины и Сумщины. Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Также в течение ночи фиксировались одиночные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской Сумской областей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате обстрелов пока нет. Данные уточняются.

Фото: Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов (/t.me/DPSUkr)

Напомним, вчера российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Шосткинского района Сумской области.

Также подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

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