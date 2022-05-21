Войска РФ обстреляли Сумскую область из артиллерии

В субботу утром, 21 мая, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Сумскую область. Досталось Эсманской общине Шосткинского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкого в Telegram.