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Войска РФ обстреляли Сумскую область из артиллерии

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Сумская область, Суббота 21 мая 2022 09:32
Войска РФ обстреляли Сумскую область из артиллерии Фото: Войска РФ обстреляли Сумскую область из артиллерии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу утром, 21 мая, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Сумскую область. Досталось Эсманской общине Шосткинского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкого в Telegram.

"Утро у нас снова началось не с кофе: почти в 8 утра русские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Приходы - по Эсманской общине Шосткинского района", - написал он.

По словам Живицкого, потерь среди населения нет.

Накануне российские войска обстреляли со своей территории приграничье Черниговской и Сумской областей.

Кроме того, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Шосткинского района Сумской области.

Также подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

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