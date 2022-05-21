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Війська РФ обстріляли Сумську область з артилерії

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Сумська область, Субота 21 травня 2022 09:32
Війська РФ обстріляли Сумську область з артилерії Фото: війська РФ обстріляли Сумську область з артилерії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу вранці, 21 травня, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Сумську область. Дісталося Есманській громаді Шосткинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитро Живицького в Telegram.

"Ранок у нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи - по Есманській громаді Шосткинського району", - написав він.

За словами Живицького, втрат серед населення немає.

Напередодні російські війська обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Крім того, російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти Шосткинського району Сумської області.

Також підрозділи РФ обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка та прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно.

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