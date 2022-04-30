ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области враг обстрелял фермерское хозяйство. Повреждена техника

Новина українською →
Запорожская область, Суббота 30 апреля 2022 15:22
В Запорожской области враг обстрелял фермерское хозяйство. Повреждена техника Фото: в Запорожской области под обстрелы попало фермерское хозяйство (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области под вражеские обстрелы попало фермерское хозяйство. В результате была повреждена техника и инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Таврическую территориальную общину. Вражеские снаряды попали на территории фермерского хозяйства. Вследствие этого повреждена инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника. Пострадавших нет.

"Сейчас осуществляются процессуальные действия по открытию уголовного производства по статье нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Фото: в Запорожской области под обстрелы попало фермерское хозяйство (t.me/zoda_gov_ua)

Напомним, оккупанты два раза с начала суток обстреляли ракетами Синельниковский район Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Запорожская область
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны