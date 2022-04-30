В Запорожской области враг обстрелял фермерское хозяйство. Повреждена техника

В Запорожской области под вражеские обстрелы попало фермерское хозяйство. В результате была повреждена техника и инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Таврическую территориальную общину. Вражеские снаряды попали на территории фермерского хозяйства. Вследствие этого повреждена инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника. Пострадавших нет.

"Сейчас осуществляются процессуальные действия по открытию уголовного производства по статье нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.