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Оккупанты в Запорожской области отключают мобильную связь и проводят "митинги"

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Понедельник 02 мая 2022 02:18
Оккупанты в Запорожской области отключают мобильную связь и проводят "митинги" Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Российские оккупанты безрезультатно совершают штурмовые действия в районе Гуляйполя. Враг терпит значительные потери и массово разрушает мирную инфраструктуру. Сегодня российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова. В результате обстрела в больницы были доставлены четыре человека, двое мужчин от осколочных ранений погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

Оккупационные власти назначили председателем Терпиновской общины бывшего воспитателя местного интерната Юрия Волжанина. Заместительницей коллаборанта стала Наталья Жила. Советником – Петр Пульянов, который в свое время был председателем Светлодолинского сельского совета и с первого дня сотрудничает с оккупантами. Его правой рукой стала местная жительница Юлия Оленберг. Прокуратура Запорожской области уже готовит уголовные производства по указанным лицам.

В Запорожье нашли женщину, которая за 50 гривен продавали места в очереди за продуктовыми наборами в пунктах выдачи гуманитарной помощи Шевченковского района. С гражданкой соответствующие правоохранительные органы провели разъяснительную работу, а ее мошеннический бизнес остановлен.

В Мелитополе оккупанты пытались провести демонстрацию по случаю Дня труда, на которую пришло около 40 человек. Похожая ситуация была и в Бердянске. Россияне отключили связь и интернет в части Запорожской области. Сначала жители оккупированных территорий заметили перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли вообще. Причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов на временно оккупированных территориях.

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