Війська РФ обстріляли село у Запорізькій області: загинуло двоє людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повідомляється, що 3 травня окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Пологівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи та 12 будинків мирних жителів. Окрім того, загинуло двоє людей.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Запорізькій області відключають мобільний зв'язок і проводять "мітинги".

Також ми писали, що у Запорізькій області ворог обстріляв фермерське господарство.

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