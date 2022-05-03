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Війська РФ обстріляли село у Запорізькій області: загинуло двоє людей

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Запорізька область, Вівторок 03 травня 2022 17:36
Війська РФ обстріляли село у Запорізькій області: загинуло двоє людей Війська РФ обстріляли село у Запорізькій області: загинуло двоє людей
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська обстріляли селище Залізничне Запорізької області. Внаслідок цього загинуло двоє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що 3 травня окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Пологівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи та 12 будинків мирних жителів. Окрім того, загинуло двоє людей.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Запорізькій області відключають мобільний зв'язок і проводять "мітинги".

Також ми писали, що у Запорізькій області ворог обстріляв фермерське господарство.

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