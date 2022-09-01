Войска РФ обстреляли пять громад Сумской области: названы последствия

Сегодня, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли пять громад Сумской области. Там зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его информации, под огнем оккупантов находились Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская и Кириковская громады. Там было зафиксировано более 100 прилетов. Враги для атак использовали артиллерию, РСЗО и минометы. В результате обстрелов жертв нет.

При этом в Краснопольской громаде были повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.