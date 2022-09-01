Россияне весь день обстреливали Никопольский район, есть сильные разрушения

В течение дня российская армия неоднократно наносила удары по Никопольскому району. В результате этого пострадало 50 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"Повреждены полсотни частных домов, более трех десятков хозяйственных сооружений, с десяток объектов, среди которых - магазины, лицей, поселковый совет, амбулатория. Также газопроводы и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Враг бил по Никопольской, Марганецкой, Мировской, Красногригорьевской общинам. По словам Лукашука, в других районах области обстрелов не было зафиксировано.