ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області: названо наслідки

Новость на русском →
Сумська область, Четвер 01 вересня 2022 22:20
Війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області: названо наслідки Ілюстративне фото: війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області (воен ТВ)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 вересня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Там зафіксовані руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його інформацією, під вогнем окупантів перебували Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська та Кириківська громади. Там було зафіксовано понад 100 прильотів. Вороги для атак використовували артилерію, РСЗВ і міномети. Внаслідок обстрілів жертв немає.

При цьому в Краснопільській громаді були пошкоджені два автомобілі, гараж і житловий будинок в селі Травневе.

Нагадаємо, сьогодні російська армія також неодноразово завдавала ударів по Нікопольському району. В результаті цього постраждало 50 приватних будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму