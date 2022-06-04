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Войска РФ обстреляли населенные пункты Донбасса из комплексов "Точка-У", - Генштаб

Фото: военные РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты обстреляли четыре города Донецкой и Луганской областей с помощью ракетного комплекса "Точка-У".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что российские военные атаковали с помощью ракетного комплекса "Точка-У" районы Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска. Также захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледарь.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк", - сказано в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг штурмует Северодонецк. За счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, оккупанты усилили свою группировку. В городе продолжаются бои.

Также мы писали, что украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 9 атак врага 3 июня.

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