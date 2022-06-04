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Війська РФ обстріляли населені пункти Донбасу з комплексів "Точка-У", - Генштаб

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Субота 04 червня 2022 19:19
Війська РФ обстріляли населені пункти Донбасу з комплексів "Точка-У", - Генштаб Фото: військові РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Іван Носальський

Окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що російські військові атакували за допомогою ракетного комплексу "Точка-У" райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська. Також загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов'янськ та Соледар.

"На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Продовжуються бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог штурмує Сєвєродонецьк. За рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу окупанти посилили своє угруповання. У місті продовжуються бої.

Також ми писали, що українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили 9 атак ворога 3 червня.

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