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Войска РФ обстреляли Черниговскую область из артиллерии

Фото: Войска РФ обстреляли Черниговскую область из артиллерии (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье утром российские войска в очередной раз обстреляли Черниговскую область с территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Север" в Telegram.

"Около 05 часов утра в районе населенного пункта Горск было зафиксировано 8 взрывов (выходов) и 8 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии. Приблизительно в то же время было слышно 10 взрывов (приходов) в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района". - говорится в сообщении.

Потерь среди военных и техники нет. Информация о погибших или раненых со стороны мирного населения не поступала.

Фото: обстрел Черниговской области 26 июня (t.me/ok_pivnich1)

Напомним, утром 25 июня российские войска нанесли 44 ракетных удара по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области. В результате обстрела есть погибший и раненый.

Также от ракетных ударов пострадал Николаев. Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру, жилые районы и зоны отдыха мирных горожан.

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