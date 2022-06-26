Войска РФ обстреляли Черниговскую область из артиллерии

В воскресенье утром российские войска в очередной раз обстреляли Черниговскую область с территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Север" в Telegram .

"Около 05 часов утра в районе населенного пункта Горск было зафиксировано 8 взрывов (выходов) и 8 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии. Приблизительно в то же время было слышно 10 взрывов (приходов) в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района". - говорится в сообщении.

Потерь среди военных и техники нет. Информация о погибших или раненых со стороны мирного населения не поступала.

Фото: обстрел Черниговской области 26 июня (t.me/ok_pivnich1)