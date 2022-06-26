Війська РФ обстріляли Чернігівську область з артилерії

У неділю вранці російські війська в черговий раз обстріляли Чернігівську область з території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Північ" в Telegram.
"Близько 05 години ранку в районі населеного пункту Горськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) і 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чутно 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району". - йдеться в повідомленні.
Втрат серед військових і техніки немає. Інформація про загиблих або поранених з боку мирного населення не надходила.
Фото: обстріл Чернігівської області 26 червня (t.me/ok_pivnich1)
Нагадавши, вранці 25 червня російські війська завдали 44 ракетних удари по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області. В результаті обстрілу є загиблий і поранений.
Також від ракетних ударів постраждав Миколаїв. Окупанти атакували портову інфраструктуру, житлові райони і зони відпочинку мирних городян.