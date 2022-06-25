Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву: подробности

Российские войска утром 25 июня нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Предварительно, ракеты типа "Оникс" были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Юг вместе со всей Украиной находился под давлением воздушных тревог. Также и по Николаеву с утра был нанесен массированный ракетный удар. Сейчас масштабы разрушения и наличие пострадавших уточняется, но мы уже знаем, что атакована портовая инфраструктура, жилые районы и зоны отдыха мирных горожан", - заявила она. Также Гуменюк уточнила, что по предварительной информации, ракеты типа "Оникс" были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.