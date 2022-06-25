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Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву: подробности

Новина українською →
Николаев, Суббота 25 июня 2022 10:05
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву: подробности Фото: запуск российской ракеты (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 25 июня нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Предварительно, ракеты типа "Оникс" были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Юг вместе со всей Украиной находился под давлением воздушных тревог. Также и по Николаеву с утра был нанесен массированный ракетный удар. Сейчас масштабы разрушения и наличие пострадавших уточняется, но мы уже знаем, что атакована портовая инфраструктура, жилые районы и зоны отдыха мирных горожан", - заявила она.

Также Гуменюк уточнила, что по предварительной информации, ракеты типа "Оникс" были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

Как известно, утром 25 июня российские войска нанесли 44 ракетных удара по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области.

В результате обстрела в Житомирской области погиб военный, еще один - получил ранения. В то же время в Черниговской области потерь не зафиксировано.

Стоит отметить, что по информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", ракетные атаки по Украине авиация России нанесла с воздушного пространства Беларуси.

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Война в Украине ракетный удар Николаев
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