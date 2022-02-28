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Войска РФ снова обстреляли Чернигов. Бьют по жилым домам, попали в "Эпицентр"

Автор: Анна Шиканова

Город Чернигов снова подвергся обстрелу российских оккупантов. В зоне обстрела оказались жилые дома – частные и высотки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Более 20 минут продолжался обстрел в районе улиц Белова, Доценко, Пухова, Рокоссовского. Сообщается, что один из снарядов попал в "Эпицентр" и начался пожар.

Данные о воздушной атаке и пострадавших еще уточняются.

Напомним, сегодня оккупанты массировано обстреляли Харьков "Градами".

А также мы сообщали о том, что российские войска обстреляли Бородянку, загорелось два супермаркета.

Всю оперативную информацию о ситуации в Украине, можно отслеживать в нашей онлайн-трансляции.

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Война России против УкраиныЧернигов