Війська РФ знову обстріляли Чернігів. Б'ють по житлових будинках, потрапили в "Епіцентр"

Місто Чернігів знову піддалося обстрілу російських окупантів. У зоні обстрілу опинилися житлові будинки - приватні та висотки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Понад 20 хвилин тривав обстріл в районі вулиць Бєлова, Доценко, Пухова, Рокоссовського. Повідомляється, що один зі снарядів потрапив в "Епіцентр" і почалася пожежа.

Дані про повітряну атаку і постраждалих ще уточнюються.