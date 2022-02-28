Війська РФ знову обстріляли Чернігів. Б'ють по житлових будинках, потрапили в "Епіцентр"
Фото: обстріл Чернігова 28 Лютого (t me Tsaplienko)
Місто Чернігів знову піддалося обстрілу російських окупантів. У зоні обстрілу опинилися житлові будинки - приватні та висотки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Понад 20 хвилин тривав обстріл в районі вулиць Бєлова, Доценко, Пухова, Рокоссовського. Повідомляється, що один зі снарядів потрапив в "Епіцентр" і почалася пожежа.
Дані про повітряну атаку і постраждалих ще уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні окупанти масово обстріляли Харків "Градами".
А також ми повідомляли про те, що російські війська обстріляли Бородянку, загорілося два супермаркети.
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