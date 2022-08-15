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Войска РФ обстреливают Харьков, есть пострадавшие

Фото: Войска РФ обстреливают Харьков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 августа, российские военные начали обстреливать Салтовский район Харькова. В результате чего по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Внимание, жители Салтовского района, находитесь в укрытиях", - написал он.

В то же время мэр города Игорь Терехов в Telegram сообщил, что двое жителей города получили ранения.

"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта", - написал он.

Терехов добавил, что в Салтовском районе также под обстрел оккупантов попала девятиэтажка.

"Прилет на крышу, предварительно без жертв. Горит гаражный кооператив. Прошу всех быть осторожными", - добавил он.

Напомним, ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.

Кроме того, 12 августа россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.

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