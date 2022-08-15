Війська РФ обстрілюють Харків, є постраждалі

"Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Увага, жителі Салтівського району, перебуваєте в укриттях", - написав він.

Разом з тим мер міста Ігор Терехов в Telegram повідомив, що двоє жителів міста отримали поранення.

"Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поруч із зупинкою громадського транспорту", - написав він.

Терехов додав, що в Салтівському районі також під обстріл окупантів потрапила дев'ятиповерхівка.

"Приліт на дах, попередньо без жертв. Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними", - додав він.

Мер Харкова повідомив про ще один приліт у Салтівці.

"Ще за однією адресою Салтівського району приліт у двір, посікли машини, вибиті у будинку скло, постраждав дитячий майданчик. Попередньо без жертв", - повідомив він.

Нагадаємо, вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Крім того, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.