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Войска РФ в Николаевской и Херсонской областях не могут ни атаковать, ни продвинуться, - ОК "Юг"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные удерживают оборону на южном направлении и не позволяют российским оккупантам продвигаться в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют", - говорится в ночной сводке об оперативной обстановке на юге Украины.

Также сообщается, что наши бойцы ракетно-артиллерийским огнем поразили в течение минувших суток 23 оккупанта, уничтожив 2 танка и 2 БМП, а также вражеский состав боеприпасов в Херсонской области.

"По Одесской области враг снова совершил ракетную атаку, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" проинформировали, что корабельная группировка противника в Черном море имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования.

Так, военные призвали украинцев соблюдать алгоритм реагирования на объявленные воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что 11 мая силы ПВО в Одесской области сбили над морем российскую ракету, которая была выпущена с самолета.

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