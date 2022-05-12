Війська РФ у Миколаївській і Херсонській областях не можуть ані атакувати, ані просунутися, - ОК "Південь"

Українські військові утримують оборону на південному напрямку і не дозволяють російським окупантам просуватися в Миколаївській і Херсонській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".
"На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ані атакувати, ані просунутись йому наші підрозділи не дозволяють", - йдеться в нічному зведенні про оперативну обстановку на півдні України.
Також повідомляється, що наші бійці ракетно-артилерійським вогнем уразили протягом минулої доби 23 окупанти, знищивши 2 танки і 2 БМП, а також ворожий склад боєприпасів в Херсонській області.
"По Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" поінформували, що корабельне угруповання противника в Чорному морі має змінний склад, але в постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.
Так, військові закликали українців дотримуватися алгоритму реагування на оголошені повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що 11 травня сили ППО в Одеській області збили над морем російську ракету, яка була випущена з літака.
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