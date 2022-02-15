Войска РФ наращивают количество "инспекторов" на Донбассе и совершают "рейды"

"С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ", - говорится в сообщении.

По информации разведки, оккупанты проверяют подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в указанные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом.

"В то же время, российские оккупационные администрации во взаимодействии с оккупационным командованием продолжают активные мероприятия по комплектованию личным составом первого и второго армейских корпусов", - отмечают в ГУР.

Как рассказали в ведомстве, боевиками осуществляются "рейды" по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц пригодных к военной службе, уклоняющихся от учета в оккупационных военкоматах.