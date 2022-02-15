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Штаб ООС оценил ситуацию на Донбассе: количество обстрелов уменьшилось

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 08:47
Штаб ООС оценил ситуацию на Донбассе: количество обстрелов уменьшилось Фото: на Донбассе уменьшилось количество обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Штаб операции Объединенных сил оценил ситуацию на Донбассе. За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, без существенных изменений", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Оккупационные войска осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

"За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. По сравнению с 13.02 - количество обстрелов со стороны врага уменьшилось", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрела боевиков получили ранения двое бойцов.

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Донбасс ООС
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