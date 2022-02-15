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Війська РФ на Донбасі нарощують кількість "інспекторів" на Донбасі та здійснюють рейди

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська на Донбасі збільшують кількість "інспекційних" груп. Крім того, бойовики здійснюють "рейди" громадськими місцями для виявлення осіб, "придатних до військової служби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"З кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, окупанти перевіряють підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом.

"Водночас, російські окупаційні адміністрації у взаємодії з окупаційним командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом першого та другого армійських корпусів", - зазначають у ГУР.

Як розповіли у відомстві, бойовиками здійснюються "рейди" по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 лютого, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Додамо, штаб ООС оцінив ситуацію на Донбасі, заявивши, що кількість обстрілів зменшилась.

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Донбас