Війська РФ на Донбасі нарощують кількість "інспекторів" на Донбасі та здійснюють рейди

"З кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, окупанти перевіряють підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом.

"Водночас, російські окупаційні адміністрації у взаємодії з окупаційним командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом першого та другого армійських корпусів", - зазначають у ГУР.

Як розповіли у відомстві, бойовиками здійснюються "рейди" по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.