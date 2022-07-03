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Войска РФ нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области

Фото: Войска РФ нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному", - говорится в сообщении.

Позже оккупанты с истребителя Су-30 нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Обстрел был осуществлен ракетой Х-31.

В результате ракета попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

"Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили вывод войск с украинского острова Змеиный. Там это назвали "шагом доброй воли".

Позже стало известно, что 1 июля авиация РФ нанесла удар по Змеиному фосфорными бомбами.

Более подробно об освобождении Змеиного из-под оккупации можете узнать в материале РБК-Украина "Украина отбила Змеиный. Почему остров стратегически важен".

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