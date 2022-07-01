ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия нанесла авиаудары фосфорными бомбами по Змеиному

Новина українською →
Остров Змеиный, Пятница 01 июля 2022 21:12
Россия нанесла авиаудары фосфорными бомбами по Змеиному Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Сергей Новиков

Вечером 1 июля 2022 года российская авиация нанесла удары фосфорными бомбами по острову Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Руководство вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", - отметил он.

Он также отметил, что единственное, в чем противник последователен, это "меткость" нанесения ударов. Судя по видео, как минимум одна бомба упала в море.

Напомним, 30 июня Министерство обороны России объявило о выходе своего гарнизона с украинского острова якобы в качестве "жеста доброй воли". Официальная формулировка - чтобы не мешать ООН в организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины.

Но украинская сторона отмечает, что гарнизон был спешно эвакуирован после удачных ударов украинской артиллерии по позициям противника на острове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
остров Змеиный Война России против Украины
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков