Россия нанесла авиаудары фосфорными бомбами по Змеиному
Вечером 1 июля 2022 года российская авиация нанесла удары фосфорными бомбами по острову Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Руководство вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", - отметил он.
Он также отметил, что единственное, в чем противник последователен, это "меткость" нанесения ударов. Судя по видео, как минимум одна бомба упала в море.
Напомним, 30 июня Министерство обороны России объявило о выходе своего гарнизона с украинского острова якобы в качестве "жеста доброй воли". Официальная формулировка - чтобы не мешать ООН в организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины.
Но украинская сторона отмечает, что гарнизон был спешно эвакуирован после удачных ударов украинской артиллерии по позициям противника на острове.
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