Россия нанесла авиаудары фосфорными бомбами по Змеиному

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Руководство вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", - отметил он.

Он также отметил, что единственное, в чем противник последователен, это "меткость" нанесения ударов. Судя по видео, как минимум одна бомба упала в море.