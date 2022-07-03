Фото: Войска РФ нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области (Getty Images)

Российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.