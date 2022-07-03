Війська РФ завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області

Фото: війська РФ завдали ударів по острову Зміїний і Одеській області (Getty Images)

Російські бомбардувальники завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.