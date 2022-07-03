Війська РФ завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області
Російські бомбардувальники завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.
"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбових удари по острову Зміїному", - йдеться в повідомленні.
Пізніше окупанти з винищувача Су-30 завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області. Обстріл був здійснений ракетою х-31.
В результаті ракета потрапила в господарську будівлю прибережної бази відпочинку.
"Значних руйнувань і загорянь не виникло, загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ підтвердили виведення військ з українського острова Зміїний. Там це назвали "кроком доброї волі".
Пізніше стало відомо, що 1 липня авіація РФ завдала удару по зміїному фосфорними бомбами.
Більш докладно про звільнення зміїного з-під окупації можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Україна відбила Зміїний. Чому Острів стратегічно важливий".