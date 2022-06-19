Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области

В воскресенье ночью, 19 июня, российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.
"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесскую область. Наши силы ПВО "минунули" вражеский удар", - написал он.
Братчук добавил, что ракеты типа "Оникс" были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.
Напомним, сегодня войска РФ обстреляли Сумскую области, в результате чего было 13 "прилетов".
Кроме того, сегодня утром в результате взрыва одного из резервуаров с топливом на нефтебазе в Днепропетровской области погиб спасатель. Позже стало известно, что один из пострадавших в результате ракетного удара по Новомосковскому району умер в больнице.