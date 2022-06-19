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Війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області

Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю вночі, 19 червня, російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Одеської ОВВА Сергія Братчука в Telegram.

"Вночі рашисти атакували двома ракетами Одеську область. Наші сили ППО "минули" ворожий удар", - написав він.

Братчук додав, що ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли Сумську області, в результаті чого було 13 "прильотів".

Крім того, сьогодні вранці в результаті вибуху одного з резервуарів з паливом на нафтобазі в Дніпропетровській області загинув рятувальник. Пізніше стало відомо, що один з постраждалих в результаті ракетного удару по Новомосковському району помер у лікарні.

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