Войска РФ нанесли ракетные удары по Харьковской области, есть пострадавшие

В результате обстрелов пострадали три человека: мужчина (27 лет) и женщины (38 и 74 лет). Их состояние оценивается как легкое.

По словам главы ОВА, из-за ракетных ударов повреждены окрестные дома и автомобили. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В частности, многократным вражеским обстрелам вновь подверглись Циркуны (горели дома, гаражи, хозяйственные постройки).

Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Харьковской области (t.me/synegubov)