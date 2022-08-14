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Війська РФ завдали ракетних ударів по Харківській області, є постраждалі

Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Харківській області (t.me/synegubov)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 14 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Зміївській громаді Харківської області. Обстріл вівся з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

В результаті обстрілу постраждали три людини: чоловік (27 років) і жінки (38 і 74 років). Їх стан оцінюється як легке.

За словами глави ОВА, через ракетні удари пошкоджені навколишні будинки і автомобілі. Одна з ракет влучила на території об'єкта критичної інфраструктури.

Крім того, протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Зокрема, багаторазовим ворожим обстрілам знову піддалися Циркуни (горіли будинки, гаражі, господарські будівлі).

Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Харківській області (t.me/synegubov)

Нагадаємо, вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Крім того, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.

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