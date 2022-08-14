Війська РФ завдали ракетних ударів по Харківській області, є постраждалі

В результаті обстрілу постраждали три людини: чоловік (27 років) і жінки (38 і 74 років). Їх стан оцінюється як легке.

За словами глави ОВА, через ракетні удари пошкоджені навколишні будинки і автомобілі. Одна з ракет влучила на території об'єкта критичної інфраструктури.

Крім того, протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Зокрема, багаторазовим ворожим обстрілам знову піддалися Циркуни (горіли будинки, гаражі, господарські будівлі).

Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Харківській області (t.me/synegubov)