Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глави во время телемарафона.

По его словам, ранее южная часть области была оккупирована и занята. Однако, сейчас такую ситуацию наблюдают и в центральной части.

"Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию (в центральной части - ред.), начинают окапываться в общинах, начинают искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области - сказал Живицкий.