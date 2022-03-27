В Сумской области сменили время комендантского часа
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил об изменении комендантского часа на территории региона.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Telegram-канале главы области.
"Согласно распоряжению главы Сумской областной военной администрации отныне находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств запрещено с 20:00 до 5:00", – говорится в сообщении.
Ночь в Сумской области впервые с начала войны прошла спокойно. Накануне украинские войска освободили от оккупантов Тростянец и получили немало трофеев – вооружение, технику и боеприпасы.
К слову, в оккупированных городах Херсонской области состоялись митинги против российских захватчиков.
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