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В Сумской области россияне устроили провокацию на границе: подорвали БТР на пункте пропуска

Новина українською →
Сумы, Среда 30 марта 2022 01:37
В Сумской области россияне устроили провокацию на границе: подорвали БТР на пункте пропуска Фото: россияне устроили провокацию на пограничном пункте пропуска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Сумской области российские оккупанты устроили провокацию на границе. Военные РФ взорвали свой БТР и якобы в отместку сожгли украинский пограничный пункт пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Сегодня (29 марта - ред.) состоялась провокация в пункте пропуска Рыжевка Сумской области", - сказал в видеообращении Живицкий.

По его словам, в пункте пропуска россияне поставили свой БТР, а затем взорвали его, обвинив в этом украинскую сторону. Глава ОВА добавил, что это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для росСМИ.

Якобы украинцы "уничтожили" российский БТР и в отместку военные РФ сожгли пограничный пункт пропуска на границе с Россией.

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