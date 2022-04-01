Війська РФ починають окуповувати центральну частину Сумської області, - голова ОВА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що російські військові починають окуповувати центральну частину області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голову під час телемарафону.
За його словами, раніше південна частина області була окупована і зайнята. Однак, зараз таку ситуацію спостерігають і в центральній частині.
"Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію (в центральній частині - ред.), починають окопуватися у громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області - сказав Живицький.
Раніше ми повідомляли, що у Сумській області росіяни влаштували провокацію на кордоні: підірвали БТР на пункті пропуску.
Також ми писали, що у Сумській області змінили час комендантської години.
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