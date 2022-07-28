Войска РФ могут провести только две наступательные операции в Украине, - ISW

Войска РФ, по-видимому, в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Северская операция может быть сосредоточена на развертывании наступления на Северск Донецкой области, с направления Верхнекаменки и Белогоровки. На бахмутском направлении войска оккупантов могут наступать из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.

Российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.