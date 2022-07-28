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Війська РФ можуть провести тільки дві наступальні операції в Україні, - ISW

Фото: війська РФ можуть провести дві наступальні операції в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ, мабуть, зараз можуть провести тільки дві значні наступальні операції в Україні. Перша - це наступ на Сіверськ, а друга – це спроба штурму Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Сіверська операція може бути зосереджена на розгортанні наступу на Сіверськ Донецької області, з напрямку Верхньокам'янки і Білогорівки. На Бахмутському напрямку війська окупантів можуть наступати з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ.

Російська армія виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але цих сил буде недостатньо, щоб підтримувати такий же темп наступу на інших ділянках.

Нагадаємо, українська розвідка зазначала, що ЗСУ повинні встигнути зупинити наступальний порив і темп Росії до настання осінньо-зимового періоду.

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