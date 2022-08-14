Войска РФ могут изменить направление наступления на востоке, чтобы отвлечь ВСУ - ISW

Оккупанты могут изменить приоритет наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание ВСУ от контрнаступательных действий на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Войска РФ, по-видимому, свернули наступательные действия к востоку от Северска и проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населенных пунктов.

Однако с 11 августа российские силы увеличили количество ограниченных наземных атак в Сиверском районе. Эти удары, наряду с продолжающимися атаками в направлении Бахмута, могут представлять собой попытку отвлечь украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск, отодвинув внимание командования от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и, возможно, создают условия для перехода в контрнаступление.

Российские силы могут надеяться сместить тактический фокус с юга, чтобы уменьшить давление на свои собственные операции.