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Войска РФ могут изменить направление наступления на востоке, чтобы отвлечь ВСУ - ISW

Фото: оккупанты готовы изменить направление наступления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты могут изменить приоритет наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание ВСУ от контрнаступательных действий на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Войска РФ, по-видимому, свернули наступательные действия к востоку от Северска и проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населенных пунктов.

Однако с 11 августа российские силы увеличили количество ограниченных наземных атак в Сиверском районе. Эти удары, наряду с продолжающимися атаками в направлении Бахмута, могут представлять собой попытку отвлечь украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск, отодвинув внимание командования от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и, возможно, создают условия для перехода в контрнаступление.

Российские силы могут надеяться сместить тактический фокус с юга, чтобы уменьшить давление на свои собственные операции.

Напомним, 12 августа украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего, по данным Генштаба, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.

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