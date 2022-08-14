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Війська РФ можуть змінити напрямок наступу на сході, щоб відвернути увагу ЗСУ,- ISW

Фото: окупанти готові змінити напрямок наступу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу ЗСУ від контрнаступальних дій на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Війська РФ, мабуть, згорнули наступальні дії на схід від Сіверська і проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.

Однак з 11 серпня російські сили збільшили кількість обмежених наземних атак у Сіверському районі. Ці удари, поряд з триваючими атаками в напрямку Бахмута, можуть являти собою спробу відвернути українську техніку і особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ, відсунувши увагу командування від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і, можливо, створюють умови для переходу в контрнаступ.

Російські сили можуть сподіватися змістити тактичний фокус з півдня, щоб зменшити тиск на свої власні операції.

Нагадаємо, 12 серпня українські військові ліквідували ще 200 окупантів. Всього, за даними Генштабу, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

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