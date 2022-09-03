Войска РФ массированно обстреляли Черниговскую область: есть повреждения

Российская армия в субботу, 3 сентября, массированно обстреляла Новгород-Северский район в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Насчитали более 50 взрывов", - говорится в сообщении. Чаус заявил, что жертв среди гражданского населения нет, однако повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Также оккупанты обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.