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Войска РФ массированно обстреляли Черниговскую область: есть повреждения

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Украина, Суббота 03 сентября 2022 18:06
Войска РФ массированно обстреляли Черниговскую область: есть повреждения Фото: войска РФ массированно обстреляли Черниговскую область: есть повреждения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия в субботу, 3 сентября, массированно обстреляла Новгород-Северский район в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Насчитали более 50 взрывов", - говорится в сообщении.

Чаус заявил, что жертв среди гражданского населения нет, однако повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Также оккупанты обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.

Напомним, что оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке.

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