Війська РФ масовано обстріляли Чернігівську область: є пошкодження

Російська армія у суботу, 3 вересня, масовано обстріляла Новгород-Сіверський район у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Черніговської ОВА В'ячеслава Чауса .

Чаус заявив, що жертв серед цивільного населення нема, проте пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

"Росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували понад 50 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці.

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