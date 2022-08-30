Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона .

"Вчера был довольно печальный факт, когда рашисты намеренно выпустили большое количество автомобилей из Васильевки и в "серой зоне" обстреляли колонну с нашими гражданскими жителями на расстоянии 50-100 метров. Люди вынуждены были выбегать из машин, прятаться под ними", - рассказал он.

По данным мэра, к счастью пострадавших нет, но рашисты делают все, чтобы люди не хотели выезжать с оккупированной территории, чтобы "там использовать их в качестве заложников".

Федоров добавил, что Васильевка Запорожской области является "единственной артерией", через которую люди едут на не оккупированную территорию.