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Войска РФ в Херсонской области при попытке контратаки понесли потери и отступили

Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Российские военные предприняли попытку восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, но успеха не имели. Понеся существенные потери, были вынуждены отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В ходе боев оккупанты потеряли 24 человека, также был уничтожен танк Т-72, разбиты четыре 152 мм гаубицы "Мста-Б" и 4️ единицы автомобильной техники. При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области сбит очередной беспилотник "Орлан-10" противника.

Ранее сообщалось, что в районе Добрянки, на севере Херсонской области вражеская ДРГ пыталась прорваться в тыл украинских подразделений.

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