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Війська РФ в Херсонській області при спробі контратаки зазнали втрат і відступили

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Російські військові зробили спробу відновити втрачене становище в районі Миколаївки Херсонської області, але успіху не мали. Зазнавши суттєвих втрат, були змушені відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

В ході боїв окупанти втратили 24 людини, також був знищений танк Т-72, розбиті чотири 152 мм гаубиці "Мста-Б" і 4 одиниці автомобільної техніки. При спробі здійснити повітряну розвідку в Миколаївській області збитий черговий безпілотник "Орлан-10" противника.

Раніше повідомлялося, що в районі Добрянки, на півночі Херсонської області ворожа ДРГ намагалася прорватися в тил українських підрозділів.

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