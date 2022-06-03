Війська РФ в Херсонській області при спробі контратаки зазнали втрат і відступили

Російські військові зробили спробу відновити втрачене становище в районі Миколаївки Херсонської області, але успіху не мали. Зазнавши суттєвих втрат, були змушені відступити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".
В ході боїв окупанти втратили 24 людини, також був знищений танк Т-72, розбиті чотири 152 мм гаубиці "Мста-Б" і 4 одиниці автомобільної техніки. При спробі здійснити повітряну розвідку в Миколаївській області збитий черговий безпілотник "Орлан-10" противника.
Раніше повідомлялося, що в районі Добрянки, на півночі Херсонської області ворожа ДРГ намагалася прорватися в тил українських підрозділів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.