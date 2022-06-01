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В Херсонской области диверсанты пытались прорваться в тыл подразделений ВСУ

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 03:38
В Херсонской области диверсанты пытались прорваться в тыл подразделений ВСУ Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В районе Добрянки, на севере Херсонской области вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в тыл украинских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативного командования "Юг".

Попытка ДРГ была неудачной, поскольку защитники Украины дали отпор и захватчикам пришлось ретироваться на исходные позиции.

Кроме того, оккупанты проводили воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10", но точный выстрел нашего зенитно-ракетного подразделения уничтожил вражескую технику.

Напомним, в МВД рассказали, сколько диверсантов удалось поймать в Украине с начала полномасштабного вторжения России, и как обычные граждане помогают в этом.

Мы также писали о том, что СБУ задержала российского агента, который хотел вступить в ряды ВСУ.

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