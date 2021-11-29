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Войска РФ на границе с Украиной: Генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность

Автор: Наталья Скороход

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Столтенберг назвал наращивание российской военной мощи вблизи Украины "необъяснимым и неоправданным". Ситуацию обсудили на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.

"Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников", - сказал он.

Он также отметил, что на следующей неделе в Риге планируется встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО с министрами иностранных дел

Напомним, что ранее Столтенберг обсуждал ситуацию на границе Украины с Россией с Блинкеном.

Также сообщалось, что генсек НАТО пригрозил России. Он заявил, что если РФ применит силу по отношению к Украине, то это будет иметь последствия.

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