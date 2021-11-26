Столтенберг пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, это будет иметь последствия", - заявил Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в Латвии, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря.
При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь.
"Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала большую и необычную концентрацию сил в регионе", - отметил Столтенберг и добавил, что возле границ Украины наблюдается скопление танков, артиллерии, бронетанковых частей и так далее.
Он также подчеркнул, что на сегодня на Западе нет уверенности в намерениях России.
Напомним, ранее Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает ее.
А американская газета NYT утверждает, что Белый дом отговаривает президента России Владимира Путина от нападения на Украину.