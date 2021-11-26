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Столтенберг пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину

Новина українською →
Брюссель, Пятница 26 ноября 2021 18:29
Столтенберг пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, это будет иметь последствия", - заявил Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в Латвии, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря.

При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь.

"Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала большую и необычную концентрацию сил в регионе", - отметил Столтенберг и добавил, что возле границ Украины наблюдается скопление танков, артиллерии, бронетанковых частей и так далее.

Он также подчеркнул, что на сегодня на Западе нет уверенности в намерениях России.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает ее.

А американская газета NYT утверждает, что Белый дом отговаривает президента России Владимира Путина от нападения на Украину.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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